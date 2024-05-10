У Києві запроваджують обмеження електроенергії: кого це стосується

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі столиця змушена вдатися до обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

За його словами, з 18:00 10 травня до 07:00 11 травня будуть діяти графіки обмеження електропостачання для бізнесу та промислового сектору. Це рішення покликане забезпечити стабільність енергосистеми та уникнути аварійних ситуацій.

Водночас для побутових споживачів обмеження не застосовуватимуться. Однак Сергій Попко закликав киян бути свідомими та самостійно економити електроенергію, особливо у вечірні години пікового навантаження.

Нагадаємо, через потужні удари Росії по енергосистемі існує високий ризик, що влітку можуть запроваджувати графіки аварійного відключення світла. Обмеження потужності вже діють для промисловості.

Коли варто бути готовим, за прогнозами експертів, до відключення світла, як діятимуть графіки та яка ситуація в енергосистемі станом на 9 травня – читайте в матеріалі ТСН.ua.

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