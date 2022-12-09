У Києві запроваджують нові графіки стабілізаційних відключень - ДТЕК

Оновлений графік для жителів столиці складається з 3-х категорій.

Від п’ятниці, 9 грудня, компанія ДТЕК "Київські електромережі" запроваджує оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Оновлений графік складається з 3 категорій:

Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку. Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватися гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку. Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.

У ДТЕК зауважили, що кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі.

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"В разі відсутності вашої адреси в графіку або неспівпадіння реальної ситуації з графіком просимо невідкладно повідомляти нам про це", - звернулися до киян енергетики.

Найшвидший спосіб комунікації - приватні повідомлення на Facebook ДТЕК "Київські електромережі". Також можна подати заявку на сайті компанії в розділі "Відсутня електроенергія?". Заявки приймаються, зокрема, через колцентр, але це може зайняти більше часу через велику кількість дзвінків.

У ДТЕК також повідомили, що оновлені графіки невдовзі запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання.

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