У Києві запроваджують нові графіки стабілізаційних відключень - ДТЕК

Оновлений графік для жителів столиці складається з 3-х категорій.
Від п’ятниці, 9 грудня, компанія ДТЕК "Київські електромережі" запроваджує оновлені графіки стабілізаційних відключень з урахуванням поточної складної ситуації в енергосистемі після останніх масованих обстрілів.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Оновлений графік складається з 3 категорій:
- Світло є. Періоди, коли ми гарантуємо наявність світла. Це білий колір на графіку.
- Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватися гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
- Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендуємо знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.
У ДТЕК зауважили, що кілька днів графік буде працювати в тестовому режимі.
"В разі відсутності вашої адреси в графіку або неспівпадіння реальної ситуації з графіком просимо невідкладно повідомляти нам про це", - звернулися до киян енергетики.
Найшвидший спосіб комунікації - приватні повідомлення на Facebook ДТЕК "Київські електромережі". Також можна подати заявку на сайті компанії в розділі "Відсутня електроенергія?". Заявки приймаються, зокрема, через колцентр, але це може зайняти більше часу через велику кількість дзвінків.
У ДТЕК також повідомили, що оновлені графіки невдовзі запрацюють в Одеській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення міністру енергетики розробити та подати на розгляд Уряду чіткі пріоритети включення електропостачання.
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