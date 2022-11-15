У Києві та області запроваджують екстрені відключення світла, графіки не діють - ДТЕК

Наразі у столиці є прильоти від російських ракетних ударів.

У Києві та області відбуваються екстрені відключення світла.

Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі

Зазначається, що графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Наразі в Україні триває повітряна тривога, оголошена через пуски РФ ракет. Станом на 16:25 15 листопада прильоти зафіксовані у Києві, Львові, про вибухи повідомляють у низці інших населених пунктів: Харкові, Кривому Розі, Житомирі, Сумській, Черкаській, Полтавській, Вінницькій та Волинській областях.

Без світла також залишилися частина Львова, Рівного, Житомир повністю без електропостачання, у Харкові через пошкодження об'єкта критичної інфраструктури є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро.

Читайте також: