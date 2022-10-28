У Києві запроваджують екстрене відключення світла на невизначений термін: названо причину

Графіки аварійних відключень електроенергії, які складені напередодні, вже неактуальні.

В Україні запроваджують безпрецедентні екстрені обмеження споживання електроенергії, щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України. Через це киянам вимикатимуть світло на невизначений термін.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

"Енергосистема країни зазнала нових пошкоджень. Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" запроваджує безпрецедентні екстрені обмеження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін.

"Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, неактуальні. На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Їх обіцяють оприлюднити на початку наступного тижня і повідомити про це додатково.

"Наші енергетики разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - йдеться у повідомленні.

Вимушене вимкнення електроенергії в Києві

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що фахівці "Укренерго" зможуть усунути дефіцит електроенергії в столиці за 2-3 тижні. Світло припинять відключати, якщо не станеться нових надзвичайних ситуацій.

За його словами, наразі система енергозабезпечення міста працює зі значним дефіцитом - від 20 до 50 відсотків.

Як відомо, в Україні запровадили вимушені відключення електроенергії через масовані ракетні обстріли Росією української енергетичної інфраструктури, які розпочалися 10 жовтня. Через атаки РФ в Україні виникли проблеми з енергетичною системою. В частині населених пунктів регулярно вимикають світло. Влада закликає українців економити електроенергію.

Читайте також: