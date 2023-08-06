У Києві запровадили обмеження руху для вантажівок.

Обмеження запроваджується через спеку та стосується як вʼїзду до столиці, так і пересування містом.

У Києві у неділю, 6 серпня, ввели тепловий режим та застосували обмеження дорожнього руху великогабаритного транспорту вагою понад 24 тонни на в’їзд до столиці та пересування містом.

Про це повідомила патрульна поліція Києва.

"Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму. Тож слідкуйте за оперативною інформацією. Друзі, нагадуємо, що головна мета цих заходів – збереження дорожнього покриття, яке руйнується внаслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня у Києві стовпчик термометра покаже до +31°С вдень.

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