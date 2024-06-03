У Києві запровадили найжорсткіші відключення світла: експерт пояснив причину

Якщо у більшості регіонів відключення світла становлять від 4 до 8 годин без електрики, то у Києв світла не буде сумарно від 9 до 12 годин на добу.

У Києві та Київській області діятимуть найжорсткіші в Україні обмеження подачі електроенергії. І найближчим часом ситуація не зміниться, адже така ситуація з графіками у столиці пов'язана з великою кількістю критичної інфраструктури. В результаті рядовим споживачам в умовах дефіциту залишається менше струму.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко на брифінгу 3 червня.

Зазначимо, якщо в більшості регіонів гарантовані відключення світла за графіками становлять від 4 до 8 годин на добу, то у Києві, за умови цілодобової дії графіків, світла сумарно не буде від 9 до 12 годин на добу, залежно від дня тижня.

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Харченко пояснив, що у разі дефіциту електроенергії системний оператор "Укренерго" розподіляє всю доступну в країні електроенергію регіонами згідно з прогнозами споживання. "Якщо у когось у прогнозі 100 МВт, а є лише 90 МВт, то їм дали ліміт у 90, у когось 150 МВт – дали 130 МВт. Тобто за відсотковим розподілом", – розповів Харченко.

Після цього всі регіони із виділеного "Укренерго" обсягу електроенергії покривають критичну інфраструктуру. А вже інше – розподіляють на інших споживачів, зокрема побутових.

"І Київ, як столиця, має найбільшу кількість критичної інфраструктури. Відповідно відсоток споживання критичної інфраструктури в Києві відчутно вищий, ніж по країні. Тому кияни та малий і середній бізнес Києва, які не є критичною інфраструктурою, отримують менше у відсотках, ніж у будь-якому іншому регіоні. Це така реальність", – пояснив експерт.

Нагадаємо, у понеділок, 3 червня, на всій території України діють ліміти на споживання електроенергії.

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