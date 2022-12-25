У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

У неділю, 25 грудня, у Києві та області знову будуть діяти аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Саме тому графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі, тож тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці.

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