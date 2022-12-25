Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві запровадили екстрені відключення світла: графіки не діють

Фото: Associated Press

Енергетики працюють, щоб відновити живлення.

У неділю, 25 грудня, у Києві та області знову будуть діяти аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК.

У Києві відбуваються екстрені відключення світла. Саме тому графіки стабілізаційних відключень, які були складені раніше, наразі не діють.

"Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що вдалося перерозподілити навантаження в енергосистемі, тож тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають приблизно в таких умовах, як і решта столиці. 

Читайте також:

У Києві припиняють роботу всього наземного електротранспорту

У Києві припиняють роботу всього наземного електротранспорту
 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація