У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії: що сталося

У столиці запровадили аварійні відключення електроенергії після нічної атаки російських окупантів.

У понеділок, 19 грудня, в Києві запровадили екстрені відключення електроенергії, планові графіки не діють.

Про це повідомляє ДТЕК.

Наразі в столиці застосовані екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не буде стабілізовано.

"Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків чергових терористичних ударів", - зазначили у ДТЕК.

Що відомо про нічну атаку України іранськими дронами

У ніч проти 19 грудня в низці районів Києва пролунали вибухи. Столична влада повідомила, що РФ здійснила атаку за допомогою іранських дронів, частина влучила в об’єкт критичної інфраструктури. Також зафіксовані влучання у Київській області, є поранені.

Всього в повітряному просторі української столиці зафіксували понад 20 безпілотників, 15 з яких вдалося знищити.

Вибухи пролунали в Солом'янському та Шевченківському районах. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, українські військові на півдні країни збили 10 іранських безпілотників, які застосувала Росія для атаки проти України.

За даними командування, сили ППО знищили десять безпілотників.

Сили протиповітряної оборони України збили 30 з 35 іранських дронів. Ударні БпЛА були запущені зі східного узбережжя Азовського моря.

Читайте також: