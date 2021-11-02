У Києві запрацювали пункти підтримки "Дії": де розташовані центри

Фахівці допоможуть згенерувати COVID-сертифікат після щеплення.

У Києві запрацювали пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Facebook.

Пункти команди "Дії" наразі працюють у двох центрах вакцинації:

Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1 (м. Вокзальна)

ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12 (м. Осокорки)

У таких пунктах фахівці допоможуь всім охочим розібратися, як одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат в застосунку чи на порталі.

За словами Федорова, вже за кілька днів Мінцифри планує відкрити подібні пункти ще у двох місцях. Втім, де саме - не повідомляється.

Як повідомлялося, після посилення карантину українці почали активно генерувати COVID-сертифікати в "Дії". Застосунком цифрових держпослуг користуються вже дев'ять мільйонів українців. Крім того, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 згенерували в цифровому форматі вже п'ять мільйонів осіб.

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