У Києві запрацювали пункти підтримки "Дії": де розташовані центри

Фахівці допоможуть згенерувати COVID-сертифікат після щеплення.
У Києві запрацювали пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Facebook.
Пункти команди "Дії" наразі працюють у двох центрах вакцинації:
- Центральний залізничний вокзал, пл. Вокзальна, 1 (м. Вокзальна)
- ТЦ River Mall, Дніпровська набережна, 12 (м. Осокорки)
У таких пунктах фахівці допоможуь всім охочим розібратися, як одразу після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат в застосунку чи на порталі.
За словами Федорова, вже за кілька днів Мінцифри планує відкрити подібні пункти ще у двох місцях. Втім, де саме - не повідомляється.
Як повідомлялося, після посилення карантину українці почали активно генерувати COVID-сертифікати в "Дії". Застосунком цифрових держпослуг користуються вже дев'ять мільйонів українців. Крім того, сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 згенерували в цифровому форматі вже п'ять мільйонів осіб.
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