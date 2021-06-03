У Києві запрацювали 17 пунктів вакцинації освітян: адреси

Пункти перебувають у всіх районах столиці. Щеплення працівників освітніх закладів проводитимуть вакциною Pfizer.

У кожному районі Києва визначили навчальний заклад, на базі якого створили центр вакцинації.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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"У кожному районі визначено навчальні заклади, де проводять вакцинацію. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодили процес вакцинації у центрах. Вакцинальні бригади вже розпочали проводити щеплення", – розповів Микола Поворозник.

За його словами, працівників освітніх закладів попередньо запрошують на вакцинацію.

"Для того, щоб вакцинувати працівників освітнього колективу, керівнику закладу необхідно подати дані про охочих щепитися до районного відділу освіти. Після цього їх телефоном запросять на конкретний день на вакцинацію", – зазначив Микола Поворозник.

Фото: Коронавірус_інфо

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