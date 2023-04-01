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У Києві запрацювала ще одна станція метро, яка була зачинена від початку війни

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Час на прочитання
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У Києві запрацювала ще одна станція метро, яка була зачинена від початку війни

Фото: Українська правда

Станція "Гідропарк", яка була зачинена від початку повномасштабного вторгнення, відновила роботу.

Від суботи, 1 квітня, у метро Києва відновила роботу станція "Гідропарк", яка була зачинена від початку повномасштабного вторгнення Росії.   

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Оскільки станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці "червоної" гілки метрополітену, тому вона буде закритою під час повітряних тривог задля безпеки пасажирів.

"Наразі працюватиме вестибюль № 1 (у напрямку станції «Дніпро») за таким графіком з  05:39 до 22:34", - йдеться у повідомленні.

Рух поїздів червоною гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна", а зеленою гілкою від станції "Сирець" до "Дружби Народів". Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і раніше, слідуватимуть без зупинки.

Нагадаємо, столичний громадський транспорт частково змінить режим роботи.

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Дата публікації
Перегляди
1105
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