У Києві "замінували" залізничний вокзал: з приміщень вивели людей, але вибухівку не знайшли

У Києві "замінували" залізничний вокзал: з приміщень вивели людей, але вибухівку не знайшли

Поїзди відправляються за графіком.

У понеділок ввечері, 5 липня, тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування.

Про це поінформувала пресслужба "Укрзалізниці".

"Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці", - йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook.

Зазначається, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Пізніше повідомили, що Центральний та Південний вокзали Києва працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, 17 червня Києвом прокотилася хвиля замінувань. Спочатку надійшло повідомленні про замінування Центрального та Південного вокзалів. Потім – станцій метро "Хрещатик" та "Золоті ворота". Вибухівки ніде не виявили.

Згодом стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" шукають вибухівку в літаку.

Новини України: вибухотехніки перевіряють ТРЦ Києва через анонімне повідомлення про замінування

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