У Києві "замінували" усі ТРЦ: поліція шукає вибухівку

Людей евакуювали із будівель на час перевірки.

У Києві в четвер, 10 лютого, надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх торгово-розважальних центрів міста.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

Людей евакуювали із будівель на час перевірки. Робота ТРЦ тимчасово призупинена.

Зазначимо, що у столиці налічується понад 50 великих ТРЦ. У яких саме поліція шукає вибухівку, не уточнюється.

Нагадаємо, що у Харкові чоловік "розважився" і замінував свою оселю. Його швидко розшукали правоохоронці, а за витівку йому загрожує покарання.

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