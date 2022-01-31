У Києві "замінували" аеропорт і залізничний вокзал: поліція шукає вибухівку

Їхня робота тимчасово призупинена.
У Києві вранці 31 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ", Центрального залізничного вокзалу та деяких шкіл.
Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.
Правоохоронці евакуювали людей, які знаходилися у приміщеннях, та почали шукати вибухівку. Робота вокзалу, аеропорту та шкіл тимчасово призупинена.
У Мережі кияни бурхливо відреагували на нову серію мінувань.
"Що, знову?", "Починається новий тиждень, як же це без мінувань", "Мінери вийшли на новий рівень. А то метро і ТРЦ вже набридло", - пишуть у соціальних мережах.
Нагадаємо, що у Київській області в селі Нові Петрівці 7-річний учень повідомив про "замінування" школи. Як виявилося, вибухівки не було, а хлопчик таким чином вирішив пожартувати.
Читайте також: