У Києві "замінували" аеропорт і залізничний вокзал: поліція шукає вибухівку

У Києві "замінували" аеропорт і залізничний вокзал: поліція шукає вибухівку

Їхня робота тимчасово призупинена.

У Києві вранці 31 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту "Київ", Центрального залізничного вокзалу та деяких шкіл.

Про це ТСН.ua повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці евакуювали людей, які знаходилися у приміщеннях, та почали шукати вибухівку. Робота вокзалу, аеропорту та шкіл тимчасово призупинена.

У Мережі кияни бурхливо відреагували на нову серію мінувань.

"Що, знову?", "Починається новий тиждень, як же це без мінувань", "Мінери вийшли на новий рівень. А то метро і ТРЦ вже набридло", - пишуть у соціальних мережах.

Нагадаємо, що у Київській області в селі Нові Петрівці 7-річний учень повідомив про "замінування" школи. Як виявилося, вибухівки не було, а хлопчик таким чином вирішив пожартувати.

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