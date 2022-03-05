У Києві замінили полотно Головного Прапора на нове

Державний Прапор - символ нашої незалежності та свободи.

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook повідомив про оновлення полотна Головного прапора у центрі міста. "Столиця, і в умовах військового стану та російського вторгнення, продовжує дбати про стан і належний вигляд найбільшого Прапора України. Це дуже важливо - бо державний прапор - символ нашої незалежності та свободи." - пише очільник столиці.