У Києві закрили дві станції метро і перехід між ними через дзвінок про мінування

Коли станції почнуть працювати наразі не відомо.
У Києві після дзвінка про мінування закрили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями.
Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.
"Станції "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" і пересадочний вузол закриті для входу і виходу пасажирів. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - йдеться в повідомленні.
У метрополітені кажуть, що інформація про відкриття станцій і переходу буде опублікована одразу після завершення перевірки.
Нагадаємо, напередодні у Києві було повідомлено про замінування усіх шкіл міста.
Слід зазначити, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО та окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.
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