У Києві закликали відмовитися від купань на Водохреща

Масові релігійні заходи залишаються небезпечними.
Киян та гостей столиці закликали відмовитися від купань на Водохреща. Дійство може використати Росія.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"В умовах війни, проведення будь-яких масових заходів та зібрань, зокрема релігійних, може бути використано країною-агресором або радикальними угрупуваннями з метою вчинення провокацій стосовно вірян та пересічних громадян, задля дестабілізації соціальної та релігійної ситуації у Києві", – наголосили у відомстві.
Тож мешканців та гостей столиці наполегливо закликали цьогоріч відмовитися від купання у водоймах на Водохреще.
"Також, згідно з нашими зобов’язаннями щодо забезпечення безпеки та здоров'я громадян, пляжі та водойми столиці були систематично перевірені на відповідність санітарних нормативів та радіаційному фону. Зафіксовані показники відповідають усім вимогам сталої норми", – підсумували в КМДА.
Нагадаємо, Водохреще або Хрещення Господнє – велике християнське свято, яке раніше завжди припадало на 19 січня. Однак, після 1 вересня 2023 року його дата змінилася. Згідно з новоюліанським календарем, на який перейшли ПЦУ та УГКЦ, 2024 року ми будемо святкувати Водохреще 6 січня.
Читайте також: