У Києві заклади освіти відновлюють очне навчання: умови та деталі

Усі столичні школи підключені до опалення та готові від 22 листопада прийняти учнів.

У Києві від 22 листопада очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Від понеділка, 22 листопада, відновлять освітній процес у приміщеннях закладів освіти всіх типів та форм власності: спеціалізованої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, а також закладів фізичної культури та спорту, мистецьких шкіл і закладів мистецької освіти. Відновити очне навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог, що встановлені урядом для "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 22 листопада, у столичних закладах освіти відновлюють очне навчання для учнів усіх класів. Місто ухвалило таке рішення, спираючись на два основних фактори: стійка динаміка зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях. Усі столичні школи підключені до опалення та готові від 22 листопада прийняти учнів і поновити очний навчальний процес.

Як повідомлялось, дві столичні школи продовжували працювати, незважаючи на заборону.

Нагадаємо, раніше мер столиці Віталій Кличко повідомив, коли Київ послаблюватиме карантинні обмеження.

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