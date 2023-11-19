У Києві загорівся приватний будинок — пожежники винесли з вогню неушкоджених маленьких мешканців (відео)

Господарка будинку не могла стримати сліз, коли побачила своїх улюбленців живими та неушкодженими.

У Києві під час пожежі в приватному будинку на вулиці Лютневій вогнеборці врятували цуценя та кошеня.

Про це повідомили в ДСНС.

Пожежа спалахнула близько 18 години 18 листопада у Голосіївському районі столиці в одноповерховому будинку на вулиці Лютневій у Києві.

"Прибувши на місце о 18:12, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одноповерховому приватному будинку. Пожежу було ліквідовано о 18:58", — розповідають в ДСНС.

У Києві загорівся приватний будинок Фото: ДСНС

Під час ліквідації полум’я були врятовані кошеня та цуценя. Згодом маленьких мешканців передали власниці, яка не могла стримати сліз, побачивши своїх улюбленців живими та неушкодженими.

У Києві загорівся приватний будинок Фото: ДСНС

На щастя, жінка також не постраждала.

У Києві загорівся приватний будинок Фото: ДСНС

Наразі причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.

У Києві загорівся будинок Фото: ДСНС

Тим часом зранку 18 листопада на Подолі в Києві спалахнула пожежа. Причини займання наразі невідомі.

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