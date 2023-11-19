У Києві загорівся приватний будинок — пожежники винесли з вогню неушкоджених маленьких мешканців (відео)

Господарка будинку не могла стримати сліз, коли побачила своїх улюбленців живими та неушкодженими.
У Києві під час пожежі в приватному будинку на вулиці Лютневій вогнеборці врятували цуценя та кошеня.
Про це повідомили в ДСНС.
Пожежа спалахнула близько 18 години 18 листопада у Голосіївському районі столиці в одноповерховому будинку на вулиці Лютневій у Києві.
"Прибувши на місце о 18:12, рятувальники встановили, що загоряння сталося в одноповерховому приватному будинку. Пожежу було ліквідовано о 18:58", — розповідають в ДСНС.
Під час ліквідації полум’я були врятовані кошеня та цуценя. Згодом маленьких мешканців передали власниці, яка не могла стримати сліз, побачивши своїх улюбленців живими та неушкодженими.
На щастя, жінка також не постраждала.
Наразі причину та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.
Тим часом зранку 18 листопада на Подолі в Києві спалахнула пожежа. Причини займання наразі невідомі.
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