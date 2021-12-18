У Києві загорілася святковими вогнями головна ялинка країни (відео)

Новорічну красуню прикрашають 20 тисяч червоно-золотих іграшок і яскрава гірлянда завдовжки 10 кілометрів.
У п’ятницю, 18 грудня, на Софійській площі урочисто засвітили святкові вогні на головній ялинці країни.
Про це повідомили в КМДА.
Цього року новорічну красуню, яка має висоту 31 метр, прикрашають 20 000 іграшок червоно-золотого кольору та яскрава гірлянда завдовжки 10 кілометрів у вигляді великого купола.
На святковій локації облаштували найбільший у Європі Різдвяний вертеп, який стоятиме до 16 січня 2022 року.
Навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому працюватиме ковзанка у вигляді тунелю, а на Володимирському проїзді – ярмаркове містечко.
Також на площі працюють дитячі атракціони, різноманітні фотозони та ярмарок із фудкортом.
Відео із головною окрасою новорічно-різдвяних свят у столиці опубліковане на Facebook-сторінці організаторів свята.
У Києві новорічні ялинки будуть встановлені у всіх 10 районах міста.
Нагадаємо, у Львові на проспекті Свободи 17 грудня урочисто засвітили головну ялинку міста.
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