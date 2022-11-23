У Києві загорілася 16-поверхівка під час масованого ракетного удару РФ

Сусіди знизу та мешканці будинків поруч зазнали серйозних збитків.
Під час чергової атаки Росії на Україну 23 листопада в одній із багатоповерхівок Києва спалахнула пожежа.
Відео з місця події надає телекнал "Київ".
Пожежа сталася в одному з 16-поверхових будинків на вулиці Урловській, що на Позняках.
На відео можна побачити, як одну з осель охопив вогонь та густий дим.
Бригада пожежників гасила полум‘я понад дві години. Кількість потерпілих з’ясовується.
Ракетний удар по Києву 23 листопада: що відомо
У столиці окупанти влучили у житловий будинок. В результаті цього загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина.
Загалом постраждали 11 містян. 10 із низ госпіталізували.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни запустили на Київ 31 ракету. Українські бійці збили 21 ракету.
Читайте також:
- Більшість регіонів - без світла і води, є загиблі: все, що відомо про масований ракетний удар РФ
- Зеленський відреагував на терористичні ракетні удари: "Стріляли по енергетиці та по людях"
- На кордоні з Угорщиною після ракетних обстрілів припинив працювати пропускний пункт