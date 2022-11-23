У Києві загорілася 16-поверхівка під час масованого ракетного удару РФ

Сусіди знизу та мешканці будинків поруч зазнали серйозних збитків.

Під час чергової атаки Росії на Україну 23 листопада в одній із багатоповерхівок Києва спалахнула пожежа.

Відео з місця події надає телекнал "Київ".

Пожежа сталася в одному з 16-поверхових будинків на вулиці Урловській, що на Позняках.

На відео можна побачити, як одну з осель охопив вогонь та густий дим.

Бригада пожежників гасила полум‘я понад дві години. Кількість потерпілих з’ясовується.

Ракетний удар по Києву 23 листопада: що відомо

У столиці окупанти влучили у житловий будинок. В результаті цього загинуло троє мешканців, серед яких є 17-річна дівчина.

Загалом постраждали 11 містян. 10 із низ госпіталізували.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни запустили на Київ 31 ракету. Українські бійці збили 21 ракету.

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