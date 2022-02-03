У Києві загинув чоловік під час пожежі в багатоповерхівці: квартира згоріла вщент

У Києві загинув чоловік під час пожежі в багатоповерхівці: квартира згоріла вщент

Загоряння сталося у кімнаті на четвертому поверсі.

У Києві 2 лютого спалахнув вогонь у квартирі в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Смілянській, що у Солом'янському районі. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

Загоряння сталося у кімнаті на четвертому поверсі. Під час гасіння пожежі на підлозі виявили власника помешкання без ознак життя. Його передали бригаді швидкої допомоги, яка констатувала смерть.

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Внаслідок пожежі квартира згоріла вщент - особисті речі, меблі, закоптило стіни та стелю. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кропивницькому через потужний вибух газу в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Через це у 74 квартирах вибито вікна. На місці трагедії загинув чоловік.

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