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У Києві загинув чоловік під час пожежі в багатоповерхівці: квартира згоріла вщент

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У Києві загинув чоловік під час пожежі в багатоповерхівці: квартира згоріла вщент

pixabay.com

Загоряння сталося у кімнаті на четвертому поверсі.

У Києві 2 лютого спалахнув вогонь у квартирі в 9-поверховому житловому будинку на вулиці Смілянській, що у Солом'янському районі. Внаслідок пожежі загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба ГУ ДСНС України у м. Києві.

Загоряння сталося у кімнаті на четвертому поверсі. Під час гасіння пожежі на підлозі виявили власника помешкання без ознак життя. Його передали бригаді швидкої допомоги, яка констатувала смерть.

Внаслідок пожежі квартира згоріла вщент - особисті речі, меблі, закоптило стіни та стелю. Обставини та причини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, що у Кропивницькому через потужний вибух газу в багатоповерхівці спалахнула пожежа. Через це у 74 квартирах вибито вікна. На місці трагедії загинув чоловік. 

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