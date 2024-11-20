У Києві загинув американський військовий та викладач такмеду Майкл Меолі: що відомо

Майк Меолі загинув на 72 році життя внасліжок дорожньо-транспортної пригоди.

У Києві внаслідок важкої дорожньо-транспортної пригоди загинув Майк Меолі – американський військовий і парамедик із великим досвідом. Він зробив значний внесок у розвиток тактичної медицини в Україні.

Про це повідомляє благодійний фонд PULSE.

"Майк був відданим другом України та справжнім фанатом своєї справи. Завдяки його зусиллям сьогодні в Україні діє мережа авторизованих тренінгових центрів NAEMT, які навчають за найвищими світовими стандартами", – йдеться у повідомленні.

Американський військовий та викладач такмеду Майкл Меолі загинув у автомобільній аварії

Також читайте У ДТП загинув депутат Київради Сергій Мамоян

Меолі активно впроваджував найкращі практики тактичної медицини, зокрема навчав українських військових методів екстреного порятунку на полі бою. Особливо він любив розповідати про конікотомію, ділячись своїм досвідом із колегами.

Також розповідають, що особливістю підходу Майка була віра у внутрішній потенціал українців. На відміну від деяких західних експертів, які вважали, що Україна потребує постійного зовнішнього контролю, він наголошував: "Найкраща тактична медицина створюється саме в Україні. Українці здатні самостійно навчати себе та передавати свій досвід далі".

Нагадаємо, у Києві на Подолі автомобіль на пішохідному переході на смерть збив жінку.

Читайте також: