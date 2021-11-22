У Києві зафіксували рекордну кількість порушень карантину: статистика за регіонами

У Києві зафіксували рекордну кількість порушень карантину: статистика за регіонами

Поліція перевіряла наявність сертифікатів та тестів.

Національна поліція за минулий місяць здійснила понад 90 тисяч перевірок пасажирських перевезень в Україні. Найбільше порушень карантину зафіксували у Київській області – 216.

Про це 22 листопада повідомила пресслужба Національної поліції.

Також багато порушень виявили у Черкаській – 83, Полтавській – 67, Сумській – 54, Вінницькій – 33, Запорізькій та Хмельницькій областях – 28. Під час перевірки поліцейські виявили 770 нелегальних перевезень.

Правоохоронці перевіряли у водіїв та пасажирів наявність сертифікатів щодо вакцинації чи негативних тестів на коронавірус. Перевірки проводились в автотранспорті, на залізничних вокзалах та в аеропортах.

За даними фактами поліцейські склали 704 адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП.

Порушення карантину в Україні / npu.gov.ua

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" поліцейські за три дні спіймали 25 осіб із підробленими сертифікатами про вакцинацію від коронавірусу. Їм загрожує в'язниця.

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