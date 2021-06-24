У Києві зафіксували перші літні спекотні рекорди: температура сягнула майже 34 градусів

Температура повітря перевищила рекорд 1946 року.
У Києві 23 червня зафіксували перший температурний рекорд цього літа.
Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
У середу температура повітря перевищила рекорд 1946 року на 0,6°С. Максимальна температура повітря після полудня в столиці піднялася до +33,7°С.
В обсерваторії також наголосили, що середньодобова температура повітря становила +27°С. Ця позначка також рекордна: востаннє таке було зафіксоване 67 років тому - 23 червень 1954 року.
Як повідомлялося, щонайменше ще два дні сильної спеки прогнозують в Україні: температура сягатиме +35 градусів. Причиною всьому циклон, який прямує з півдня Росії та з Середньої Азії. Відносна прохолода прийде до України уже у вихідні.