У Києві зафіксували антирекорд із відключень світла – YASNO

Зараз у енергетиків - завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень.

У четвер, 17 листопада, у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії.

Про це повідомив генеральний директор компанії YASNO (операційний холдинг D.Solutions) Сергій Коваленко.

За його словами, обсяг відключень у столиці становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

"Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать. Зараз у енергетиків - завдання забезпечити критичну інфраструктуру та стабілізувати систему, щоб не було ще більших ушкоджень", - зазначив Коваленко.

Контакт-центри не встигають відповідати на дзвінки

Коваленко зауважив, що під час обстрілів і після них зростає кількість звернень у контакт-центр. За останні дні тільки від киян надійшло понад 87 тисяч дзвінків.

За його словами, навіть у разі збільшення кількості працівників, контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків.

"Розумію потребу мати більше інформації щодо відключень, але коли летять ракети над головою, то немає відповіді, коли вдасться повернути світло. Ні у кого. Ні у мене, ні у мереж, ні тим більше у першої лінії підтримки. Варто це розуміти", - пояснив він.

"Базові відповіді" від очільника YASNO

Перше : відключення на те й екстрені, тому що не відомо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення.

: відключення на те й екстрені, тому що не відомо, коли вони завершаться і як довго триватимуть. Ці відключення не можна підлаштувати під потребу населення. Друге: оператори не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень. Оцінку проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Зараз з питань безпеки вони не поширюють інформацію щодо уражень і статусу ремонтів.

оператори не знають, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень. Оцінку проводять енергетики, залучені до ремонтних робіт. Зараз з питань безпеки вони не поширюють інформацію щодо уражень і статусу ремонтів. Третє: не плутати екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені можуть тривати довше чотирьох годин. Іноді набагато довше.

"Звісно, оператори зможуть прийняти скаргу на те, що через приліт у вас світло відключене вже шість годин, але допомогти навряд чи зможуть", - попередив Коваленко

Четверте: енергопостачання після екстрених відключень відновлюється лише за вказівкою.

Поточний статус відключень можна дізнатися на сайті YASNO.

Якщо є інші питання, краще написати у приватні повідомлення сторінок. Це більш ефективно, ніж чекати з'єднання з оператором.

Зазначимо, операційний холдинг D.Solutions (відомий під брендом Yasno) входить до Групи ДТЕК і постачає українцям електроенергію.

Загроза блекауту у Києві

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що у разі повного виходу з ладу електромереж через атаки РФ близько 3 мільйонів мешканців Києва можуть тимчасово евакуювати.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. Він наголосив, що місцева влада готується до ймовірного блекауту.

Пізніше мер заспокоїв киян і наголосив, що влада готується до різних сценаріїв, а блекаут і евакуація - найгірший з них

Центр протидії дезінформації пояснив, що чутки про евакуацію українців з великих міст у разі блекауту в країні - російська ІПсО (інформаційно-психологічна операція) для нагнітання паніки.