У Києві зафіксовано значне забруднення низки ставків: подробиці, фото

Дослідження проб води показали перевищення вмісту забруднювальних речовин по азоту амонійному у 1,21 рази, та хлорид-іонах у 1,18 рази.

У Києві зафіксували чергове забруднення Горіхуватських ставків.

Про це повідомляє Держекоінспекція Столичного округу.

Як зазначається, під час огляду ставу № 1 на каскаді Горіхуватських ставків, що знаходиться на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва “Голосіївський парк ім. Максима Рильського”, екоінспектори виявили трубу, з якої відбувається скид з системи дощової каналізації, та відібрали проби води зі ставу.

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Лабораторні дослідження проб показали перевищення вмісту забруднювальних речовин по азоту амонійному у 1,21 рази, та хлорид-іонах у 1,18 рази.

Інспекцією направлено запит до Київської міської прокуратури, для розгляду вищевказаних обставин задля прийняття рішення щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, влітку 2020 Горіхуватські ставки перетворились на казан з юшкою, взимку 2021 через черговий скид вода тхнула і парувала. Влітку 2021 у Горіхуватських ставках виявили масовий замор риби і птахів. У торішніх пробах води також було перевищення вмісту забруднювальних речовин.

Нагадаємо, у Києві стався переполох через білу суміш біля житлового будинку, яку не змиває навіть дощем.