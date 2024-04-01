У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря: у КМДА розповіли про причину

У столиці зіпсувалося повітря. Показник становить ~80 (норма — 50). У разі такого рівня забруднення не рекомендується довго перебувати на вулиці та відкривати вікна.

У Києві зафіксовано високий рівень забрудненості повітря дрібнодисперсним пилом, тож жителям столиці рекомендували тимчасово обмежити перебування на вулиці та не провітрювати приміщення.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"У Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу фракції PM10. Разом із хвилею тепла його було занесено на територію України із Середземномор’я. До нормалізації ситуації рекомендовано утриматися від прогулянок та провітрювання приміщень", - повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Також у відомстві надали рекомендації містянам до поліпшення ситуації зі станом повітря:

уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, увімкнути його на максимум.

Нагадаємо, відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що пил, який переміщується із районів пустелі Сахари, охопив вже значну частину Європи, добирається і до України. Вона зазначила, що запилення повітря, зокрема у Києві – це відголоски справжнього піщаного буревію.

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