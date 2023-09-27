У Києві зафіксували спалах африканської чуми свиней — подробиці про карантин та правила

На південній околиці Голосіївського району Києва, в лісопарковому господарстві "Конча-Заспа" зафіксовано спалах африканської чуми свиней. На прилеглій території оголошено карантин.

Про це заявило Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.

За офіційною інформацією, на території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" виявили африканську чуму свиней. Тож від 27 вересня 2023 року встановлено карантин.

Зону захисту відзначено на мапі.

У Києві зафіксовано спалах африканської чумки свиней. Зона карантина Мапа: Офіційний портал Києва

Вогнищем африканської чуми свиней стало місце, де виявили труп хворої тварини.

У лісопарковому господарстві "Конча-Заспа" зафіксовано спалах африканської чумки свиней - мапа

Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.

Правила та заборони у зоні захисту

На території, де оголошено карантин, заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;

проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).

У зоні нагляду заборонено:

торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.

У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та загиблих тварин. Просимо мешканців поставитися з розумінням до ситуації та надати необхідну інформації представникам Держпродспоживслужби.

Як зазначають у КМДА, карантин можуть зняти через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії.

Нагадаємо, африканська чума свиней – це вірусна хвороба. Тварину лихоманить, з'являється ціаноз шкіри. Належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє.

Додамо, що у світі збільшується загроза виникнення епідемій смертоносних захворювань як серед людей, так і серед тварин.

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