У Києві зафіксували спалах африканської чуми свиней — подробиці про карантин та правила

На території лісопаркового господарства "Конча-Заспа" виявили труп хворої тварини.
На південній околиці Голосіївського району Києва, в лісопарковому господарстві "Конча-Заспа" зафіксовано спалах африканської чуми свиней. На прилеглій території оголошено карантин.
Про це заявило Головне управління Держпродспоживслужби в Києві.
За офіційною інформацією, на території КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" виявили африканську чуму свиней. Тож від 27 вересня 2023 року встановлено карантин.
Зону захисту відзначено на мапі.
Вогнищем африканської чуми свиней стало місце, де виявили труп хворої тварини.
Першою зоною визначена зона захисту, яка безпосередньо межує з епізоотичним вогнищем (в радіусі 3 кілометрів). Другою зоною визначена зона спостереження – територія, радіусом до 10 кілометрів від зовнішніх меж зони захисту.
Правила та заборони у зоні захисту
На території, де оголошено карантин, заборонено:
- торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів;
- проведення виставок, ярмарків, базарів та інших заходів, пов’язаних із пересуванням та скупченням тварин (крім транспортування свиней на відведені забійні пункти і м’ясокомбінати).
У зоні нагляду заборонено:
- торгівлю на ринках живими свинями та продуктами з них, крім отриманих на забійних та переробних підприємствах, які мають експлуатаційний дозвіл, за наявності супровідних ветеринарних документів.
У приватному секторі, який увійшов до карантинних зон, можуть проводитись подвірні обходи з метою обліку, виявлення захворілих свиней, підозрілих у захворюванні свиней та загиблих тварин. Просимо мешканців поставитися з розумінням до ситуації та надати необхідну інформації представникам Держпродспоживслужби.
Як зазначають у КМДА, карантин можуть зняти через 40 діб після виконання всього комплексу заключних ветеринарно-санітарних заходів за окремим рішенням Комісії.
Нагадаємо, африканська чума свиней – це вірусна хвороба. Тварину лихоманить, з'являється ціаноз шкіри. Належить до списку A згідно з Міжнародною класифікацією заразних хвороб тварин. Для людини африканська чума свиней небезпеки не представляє.
Додамо, що у світі збільшується загроза виникнення епідемій смертоносних захворювань як серед людей, так і серед тварин.
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