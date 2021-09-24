У Києві зафіксовано майже пів тисячі хворих на коронавірус, сім померлих: статистика на 24 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 049 випадків COVID-19.
Станом на ранок 24 вересня у Києві зафіксовано 465 нових випадків коронавірусу за добу. Це на два випадки менше, ніж 23 вересня (467 випадків коронавірусу).
Загалом у столиці підтверджено 232 049 випадків COVID-19.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.
Від початку епідемії у Києві:
- одужали 219 751 людина (115 за добу)
- померли 5 359 людей (семеро за добу)
У Київській області зафіксовано 132 649 випадків COVID-19 (409 нових випадків за добу).
Від початку епідемії в області:
- одужали 126 834 людини (102 за добу)
- померли 2 849 людей (четверо за добу)
Нагадаємо, у Києві три виші вже перейшли на дистанційне навчання.