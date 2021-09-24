У Києві зафіксовано майже пів тисячі хворих на коронавірус, сім померлих: статистика на 24 вересня

У Києві зафіксовано майже пів тисячі хворих на коронавірус, сім померлих: статистика на 24 вересня

Загалом у столиці підтверджено 232 049 випадків COVID-19.

Станом на ранок 24 вересня у Києві зафіксовано 465 нових випадків коронавірусу за добу. Це на два випадки менше, ніж 23 вересня (467 випадків коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 232 049 випадків COVID-19.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 219 751 людина ( 115 за добу)

людина ( за добу) померли 5 359 людей (семеро за добу)

У Київській області зафіксовано 132 649 випадків COVID-19 (409 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 126 834 людини ( 102 за добу)

людини ( за добу) померли 2 849 людей (четверо за добу)

Нагадаємо, у Києві три виші вже перейшли на дистанційне навчання.

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