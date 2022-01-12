Києвом прокотилася хвиля замінувань: зачинено чотири станції метро, два аеропорти та деякі ТРЦ

Києвом прокотилася хвиля замінувань: зачинено чотири станції метро, два аеропорти та деякі ТРЦ

Деякі повідомлення виявилися фейковими, а деякі ще перевіряються.

Оновлення: Станом на 16:30 перевірку станцію метро "Театральна" і пересадкового вузла завершено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію відкрито для пасажирів. Водночас триває перевірка на станції "Вокзальна".

Станом на 15:44 у метрополітені повідомили, що станції метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту" та пересадку перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено. Триває перевірка на станціях: "Театральна" та пересадка і "Вокзальна".

У Київському метрополітені зачинено станцію "Театральна" та пересадковий вузол, а також станцію "Вокзальна".

Станції зачинено для входу та виходу пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен у Facebook.

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Надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки.

Перед цим зачинили станції метро "Площа Льва Толстого", " Палац спорту" та пересадку між синьою та зеленою лініями.

Також стало відомо про нібито мінування аеропортів "Київ" і "Бориспіль" та кількох ТРЦ.

Зазначимо, що наприкінці грудня 2021 року в Києві було змінено систему реагування на масові "мінування". До слова, багато таких повідомлень надходить з ОРДЛО та окупованого Криму і є, ймовірно, перевіркою здатності влади та профільних служб реагувати на подібні речі.

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