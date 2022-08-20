У Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня: фото, відео

Проте на "парад" згорілої російської техніки в центрі столиці подивитися можна вже від сьогодні, 20 серпня.
У Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня.
Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов доручив заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей.
Таке рішення прийнято з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.
"Від 22 до 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов’язаних з великим скупченням людей", — йдеться у дорученні Миколи Жирнова.
Усім мешканцям столиці нагадують про необхідність безумовного виконання заходів безпеки, використання наявних захисних споруд та укриттів у разі надходження сигналу "Повітряна тривога".
Зокрема, через це скасовувано всі заплановані і анонсовані заходи у #VcentrіHUB на цей період.
"Бережіть себе та своїх близьких! Не ігноруйте повітряні тривоги та вірте у ЗСУ", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджає, що Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні найближчими днями, особливо 24 серпня - в День Незалежності України.
Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності.
У центрі столиці вже від сьогодні, 20 серпня, можна подивитися на "парад" згорілої російської техніки.
Читайте також: