У Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня: фото, відео

Проте на "парад" згорілої російської техніки в центрі столиці подивитися можна вже від сьогодні, 20 серпня.

У Києві заборонили проводити масові заходи від 22 до 25 серпня.

Начальник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов доручив заборонити проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов'язаних з великим скупченням людей.

Таке рішення прийнято з метою своєчасного реагування на можливі загрози нанесення військовими РФ ракетно-бомбових ударів під час відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності.

Також читайте Стало відомо, як у Києві святкуватимуть День Незалежності

"Від 22 до 25 серпня заборонено проведення масових заходів, мирних зборів, мітингів та інших заходів, пов’язаних з великим скупченням людей", — йдеться у дорученні Миколи Жирнова.

Усім мешканцям столиці нагадують про необхідність безумовного виконання заходів безпеки, використання наявних захисних споруд та укриттів у разі надходження сигналу "Повітряна тривога".

Зокрема, через це скасовувано всі заплановані і анонсовані заходи у #VcentrіHUB на цей період.

"Бережіть себе та своїх близьких! Не ігноруйте повітряні тривоги та вірте у ЗСУ", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попереджає, що Росія може завдати масованих ракетних ударів по Україні найближчими днями, особливо 24 серпня - в День Незалежності України.

Нагадаємо, 24 серпня 2022 року Україна відзначатиме 31-у річницю Незалежності.

У центрі столиці вже від сьогодні, 20 серпня, можна подивитися на "парад" згорілої російської техніки.

Читайте також: