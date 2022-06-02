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У Києві заборонили плавати на моторних човнах та катерах під час війни

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У Києві заборонили плавати на моторних човнах та катерах під час війни

Фото: kyivcity.gov.ua

Пляжний сезон у столиці теж поки не розпочинатимуть.

У межах Києва на період дії воєнного стану заборонено навігацію для маломірних суден на водних об’єктах.

Про це 2 червня повідомили в КМДА.

Там також нагадали, що пляжний сезон у столиці поки не розпочинатимуть. На територіях пляжів і зон відпочинку триватиме обстеження дна акваторій на наявність вибухонебезпечних предметів

В умовах воєнного стану заради безпеки громадян відвідувати ці місця наразі не радять.

Нагадаємо, на Київщині посилюють контроль за дотриманням комендантської години, в області може діяти ДРГ.

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