У Києві заборонили піротехніку та гучну музику: опубліковано документ

В умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів, недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.
Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику й співи.
Про це КМВА повідомляє у Телеграмі.
Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші. У дорученні йдеться, зокрема, про заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та іншими гучномовними установками.
Як ідеться в документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.
Нагадаємо, поблизу Ворзеля, що на Київщині, поліція знайшла покинутий ворогом арсенал зброї.
Читайте також:
- Війна в Україні перетворилася на артилерійську дуель, битви частіше виграють ЗСУ – Der Spiegel
- "Путін не відмовляється від своїх планів": у розвідці попередили, що війна в Україні затягнеться
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті