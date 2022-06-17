У Києві заборонили піротехніку та гучну музику: опубліковано документ

У Києві заборонили піротехніку та гучну музику: опубліковано документ

В умовах широкомасштабної збройної агресії РФ на території України та очікування ракетних ударів, недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан мешканців Києва.

Голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використання піротехнічних виробів та гучну музику й співи.

Про це КМВА повідомляє у Телеграмі.

Жирнов видав окреме доручення про дотримання режиму тиші. У дорученні йдеться, зокрема, про заборону видовищ із використанням піротехнічних виробів на території столиці, а також гучного співу, трансляції розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та іншими гучномовними установками.

Як ідеться в документі, в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації на території України та очікування ракетних ударів недотримання режиму тиші негативно впливає на психоемоційний стан жителів Києва.

Фото: КМДА

Нагадаємо, поблизу Ворзеля, що на Київщині, поліція знайшла покинутий ворогом арсенал зброї.

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