У Києві заборонили під час війни пересуватися містом на машинах без глушника

У Києві заборонили під час війни пересуватися містом на машинах без глушника

Київрада заборонила на період дії воєнного пересуватися містом на машинах без глушника.

Рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів "прямострум" та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зазначається, що діятиме така заборона до скасування режиму воєнного стану на всій території України.

Крім того, на період війни та 30 днів після припинення чи скасування воєнного стану на території Києва заборонено продаж феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

"В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив у столиці використовувати піротехніку, гучну музику й співи, а також трансляцію розважальної музики з використанням звуковідтворювальної апаратури та іншими гучномовними установками.

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