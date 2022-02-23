У Києві за російські гроші намагались організувати проплачений мітинг: подробиці та відео

У Києві за російські гроші намагались організувати проплачений мітинг: подробиці та відео

Поліція затримала 34 учасників проплаченого мітингу.

У Києві поліція затримала учасників проплаченої Росією акції протесту перед приміщенням Міністерства юстиції.

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Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Антон Геращенко зазначив, що учасники акції протесту за російські гроші зібрались перед приміщенням Міністерства юстиції України на перехресті вул. Архітектора Городецького 13, вул. Рильського 10. Вони намагались створити "картинку" для російського телебачення.

"Замовники пікету, наші північні сусіди, учора хотіли зібрати за гроші 1000 осіб, які нібито протестують проти насильства в українських в'язницях", - зазначив Геращенко.

Радник міністра МВС додав, що країна-агресорка хотіла спочатку організувати бунти в українських в'язницях, проте у них нічого не вийшло. Тоді вони вирішили організувати акції протесту.

На місці замовної акції протесту поліція затримала 34 осіб. Геращенко зазначив, що українська влада жорстко реагуватиме на подібні провокації.

"Я хотів запропонувати відправити їх рити окопи під Станицею Луганською, але поки що Рада не прийняла режим надзвичайного стану", - пояснив радник міністра.

Геращенко також додав, що "за перевіреною інформацією, організатори вказаних акцій пов'язані із кримінальними елементами окупованої російськими військами м. Горлівки".

Раніше, міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що РФ намагається запустити кілька бунтів у тюрмах через зв‘язки у злочинному світі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що президент Росії Володимир Путін більше не визнає незалежність України відповідно до міжнародного права.

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