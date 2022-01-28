У Києві за добу на COVID-19 захворіли понад 2 тисячі осіб: в якому районі найбільше заражених

У Києві за добу на COVID-19 захворіли понад 2 тисячі осіб: в якому районі найбільше заражених

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі.

У Києві за минулу добу, 27 січня, зафіксували 2 384 нових випадки коронавірусу. За добу у столиці одужали 739 киян, померло – 10.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у себе в Facebook.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 396, в Оболонському – 325 та в Деснянському районі – 292 випадки.

Нагадаємо, що напередодні, 26 січня, зареєстрували всього 2 012 нових випадки COVID-19 у столиці.

В Україні станом на ранок 28 січня 2022 року зафіксовано 34 408 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 144 людини, 6 142 пацієнти одужали.