У Києві за час війни народилось 479 малюків: як працюють пологові будинки

Медики живуть на роботі, разом зі своїми родинами, з дітьми.
У Києві всі лікарні та полові будинки працюють. Усього в столиці за дні війни з'явилися на світ 479 малюків: 251 хлопчик і 228 дівчаток.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Всі медики — на чергуваннях і надають необхідну допомогу всім пацієнтам. Сьогодні відвідав один з комунальних пологових будинків Києва — №7. Він працює в умовах воєнного стану. І надає і невідкладну допомогу, і вагітним з патологіями, і планову. За дні війни в цьому пологовому народилися 82 малюки, із них - одна двійня", - повідомив Кличко.
Кличко наголосив, що медики живуть на роботі, разом зі своїми родинами, з дітьми.
"Поспілкувався з медперсоналом, породіллями, оглянув і сховище, куди переміщують новонароджених та матерів у разі небезпеки. Там все обладнано, зокрема, і для маленьких пацієнтів реанімації - недоношених діток. Усього в столиці за дні війни з'явилися на світ 479 малюків. 251 хлопчик і 228 дівчаток", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка".