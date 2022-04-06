У Києві за 40 днів війни росіяни вбили 89 мирних людей, серед яких є 4 дитини: знищено будинки та школи

У Києві за 40 днів війни росіяни вбили 89 мирних людей, серед яких є 4 дитини: знищено будинки та школи

Киян закликали не нехтувати повітряними тривогами, оскільки загроза авіаударів залишається.

У Києві за 40 днів війни російські окупанти вбили 89 мирних людей, серед яких є 4 дітей. Також поранені – 398 осіб, серед них – 20 дітей.

Про це повідомляє КМДА.

Від ворожих ударів окупанта від 24 лютого пошкоджені 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок.

"Пошкоджень зазнали 11 адміністративних будівель. Масштаби пошкоджень різні: великі, середні та незначні. Від дій російського агресора постраждали: 2 спортивні об’єкти, 5 об’єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров’я, 10 – культурної сфери, 48 об’єктів транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Киян закликали не нехтувати повітряними тривогами, оскільки загроза авіаударів залишається.

Нагадаємо, на Чернігівщині розказали про звірства "кадирівців".

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