У Києві за 1,5 млн грн продають найменшу квартиру: який вона має вигляд (фото)

У Солом'янському районі Києва на вул. Амосов продається найменша квартиру на столичному ринку нерухомості. У триповерховій сталінці квартиру площею 12 квадратних метрів продають за 1,5 мільйона гривень (26,5 тисячі доларів - ред.).

Про це йдеться в оголошенні на порталі OLX.ua.

Скоріше за все, власники поділили повноцінну квартиру на декілька маленьких. У цій квартирі, що виставлена на продаж, немає кухні, натомість є невелика робоча поверхня та раковина.

"Продаж готового орендного бізнесу, що приносить стабільний пасивний дохід. До вашої уваги пропонується смарт-квартира в Солом'янському районі на вул. Амосова, 14. Квартира розташована на першому поверсі, має загальну площу 12 м²: коридор 1,8 м², кухня 3,2 м², санвузол 1,6 м², кімната 5,4 м²", – йдеться в оголошенні.

Разом із квартирою продається повна комплектація подобової оренди:

меблі на кухні;

обідній стіл і стільці;

холодильник;

мікрохвильова піч;

електричний чайник;

варильна індукційна плита;

швидкісний інтернет;

бойлер;

двоспальне ліжко;

кондиціонер;

тепла підлога.

Смарт-квартира на вул. Амосова / Фото: olx.ua

"Близькість до інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова забезпечує постійний потік клієнтів і приноситиме власнику чистий дохід 10 500 грн щомісяця. Пропозиція без комісії. Чекаємо вас на переглядах", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, вартість квартир у Києві продовжує стрімко зростати: рієлтор розповів чому та чого очікувати далі.

Читайте також: