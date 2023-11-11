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У Києві за 1,5 млн грн продають найменшу квартиру: який вона має вигляд (фото)

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Смарт-квартира на вул. Амосова / Фото: olx.ua / ©
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Площа квартири у триповерховій сталінці становить 12 квадратних метрів.

У Солом'янському районі Києва на вул. Амосов продається найменша квартиру на столичному ринку нерухомості. У триповерховій сталінці квартиру площею 12 квадратних метрів продають за 1,5 мільйона гривень (26,5 тисячі доларів - ред.).

Про це йдеться в оголошенні на порталі OLX.ua.

Скоріше за все, власники поділили повноцінну квартиру на декілька маленьких. У цій квартирі, що виставлена на продаж, немає кухні, натомість є невелика робоча поверхня та раковина. 

"Продаж готового орендного бізнесу, що приносить стабільний пасивний дохід. До вашої уваги пропонується смарт-квартира в Солом'янському районі на вул. Амосова, 14. Квартира розташована на першому поверсі, має загальну площу 12 м²: коридор 1,8 м², кухня 3,2 м², санвузол 1,6 м², кімната 5,4 м²", – йдеться в оголошенні.

Разом із квартирою продається повна комплектація подобової оренди:

  • меблі на кухні;
  • обідній стіл і стільці;
  • холодильник;
  • мікрохвильова піч;
  • електричний чайник;
  • варильна індукційна плита;
  • швидкісний інтернет;
  • бойлер;
  • двоспальне ліжко;
  • кондиціонер;
  • тепла підлога.
Смарт-квартира на вул. Амосова / Фото: olx.ua / ©
Смарт-квартира на вул. Амосова / Фото: olx.ua

"Близькість до інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова забезпечує постійний потік клієнтів і приноситиме власнику чистий дохід 10 500 грн щомісяця. Пропозиція без комісії. Чекаємо вас на переглядах", – йдеться в оголошенні.

Нагадаємо, вартість квартир у Києві продовжує стрімко зростати: рієлтор розповів чому та чого очікувати далі.

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Дата публікації
Перегляди
2329
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