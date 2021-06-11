У Києві з'являться дві нові вулиці та сквери імені журналіста Веремія та розвідника Шаповала

В’ячеслав Веремій – український журналіст, Герой Небесної сотні, посмертно отримав звання Герой України.

У Києві з'являться дві нові вулиці та сквери імені журналіста В’ячеслава Веремія, розвідника Максима Шаповала та археолога Миколи Макаренка.

Під час засідання Київської міської ради 10 червня депутати проголосували за найменування двох нових вулиць.

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Про це йдеться у повідомленні КМДА.

Так, у Деснянському районі вулицю названо на честь Лідії Пономаренко – української геодезистки, києвознавиці та дослідниці топонімії Києва. А у Святошинському районі з’явиться вулиця Авіаконструктора Петра Балабуєва – українського авіаконструктора, Героя України.

Також депутати підтримали рішення про присвоєння імені В’ячеслава Веремія безіменному скверу в Деснянському районі: на території між будинками на проспекті Володимира Маяковського, 15-Б та вулиці Оноре де Бальзака, 14. Як повідомляє Департамент суспільних комунікацій, В’ячеслав Веремій – український журналіст, Герой Небесної сотні, посмертно удостоєний звання Герой України.

Також рішенням Київради скверу на Повітрофлотському проспекті, 11-13 у Солом’янському районі присвоєно ім’я Максима Шаповала – Героя України (посмертно), розвідника, генерал-майора Збройних сил України (посмертно), який загинув внаслідок терористичного акту.

А сквер на Володимирському проїзді (між вулицями Михайлівською та Малою Житомирською) у Шевченківському районі носитиме ім’я Миколи Макаренка – українського археолога та мистецтвознавця, жертви сталінського режиму.

Нагадаємо, у столиці нещодавно оприлюднили перелік нових назв низки перейменованих вулиць.

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