У Києві зʼявився найбільший мурал Валерія Залужного в Україні: фото

У Святошинському районі Києва зʼявився мурал із зображенням українського воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це повідомила керівниця проєкту Євгенія Фуллен у Facebook.

Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 квадратних метрів.

На створення стінопису пішло 13 годин.

Подивитися мурал із Залужним можна за адресою: вул. Котельникова, 51 / Фото: facebook.com/eugene.fullen

"Валерій Залужний для мене особисто – символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну, він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", – зазначила Євгенія Фуллен.

Художник Євгеній Кучер (Самий Кучерявий) зауважив, що внесок Залужного у збереження і розвиток культури більший, ніж можна зараз усвідомити.

"Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки. Мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та настрої в соціумі. Як частина цієї течії, я відчуваю обов'язок висвітлювати важливе. Озвучувати і показувати голос з вулиць. Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів", – сказав Кучер.

Подивитися мурал із Залужним можна за адресою: вул. Котельникова, 51 / Фото: facebook.com/eugene.fullen

Переглянути мурал можна за адресою вул. Котельникова, 51.

Нагадаємо, 8 лютого 2024 року, після тижня чуток і припущень президент Володимир Зеленський відправив головкома ЗСУ Валерія Залужного у відставку.

А вже 8 березня президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.

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