У Києві зʼявився найбільший мурал Валерія Залужного в Україні: фото

Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні: його розмір сягає понад 120 квадратних метрів.
У Святошинському районі Києва зʼявився мурал із зображенням українського воєначальника, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Про це повідомила керівниця проєкту Євгенія Фуллен у Facebook.
Мурал встановив рекорд, ставши найбільшим стінописом воєначальника в Україні. Його розмір сягає понад 120 квадратних метрів.
На створення стінопису пішло 13 годин.
"Валерій Залужний для мене особисто – символ незламності українського духу! Попри надскладні часи та війну, він надихає та мотивує своїм характером та вірою в Україну", – зазначила Євгенія Фуллен.
Художник Євгеній Кучер (Самий Кучерявий) зауважив, що внесок Залужного у збереження і розвиток культури більший, ніж можна зараз усвідомити.
"Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки. Мистецтво несе великий вплив на розвиток культури та настрої в соціумі. Як частина цієї течії, я відчуваю обов'язок висвітлювати важливе. Озвучувати і показувати голос з вулиць. Попри те, що в Україні стріт-арт культуру недооцінюють, я вважаю, що саме вона задає напрямок течії для роздумів", – сказав Кучер.
Переглянути мурал можна за адресою вул. Котельникова, 51.
Нагадаємо, 8 лютого 2024 року, після тижня чуток і припущень президент Володимир Зеленський відправив головкома ЗСУ Валерія Залужного у відставку.
А вже 8 березня президент Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії.
За словами Зеленського, Залужний сам обрав для себе дипломатичний напрямок подальшої роботи.
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