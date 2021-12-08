У Києві з’явиться шість нових пам’яток природи: адреси

Велику значущість цих територій становлять популяції рідкісних рослин, у тому числі ті, які занесені до Червоної книги.
У столиці з’явиться шість нових пам’яток природи.
Пам’ятки створюють аби зробити належні умови для збереження цінних історичних та екологічних екземплярів рослинного світу, які ростуть на цих територіях.
Про це йдеться на сайті Київської міської ради.
"Велику значущість цих територій становлять популяції рідкісних рослин, у тому числі, які занесені до Червоної книги України та охороняються згідно з Додатком 1 до Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Серед них – сон широколистий, сон чорніючий, лілія лісова та зозулині сльози серцелисті. Деякі з рослин мають лікарські властивості. Необхідно дбати про охорону природних об‘єктів та рідкісних видів рослин, оскільки вони також є важливим аспектом екосистеми міста", – повідомила депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Олеся Пинзеник.
Новий статус планують надати:
- території Білодібровного лісництва "Чарівна" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,1 га;
- території "Орхідейна", загальною площею 0,22 га, в межах захисної смуги озера Лебедине в шостому мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі;
- території Святошинського лісництва "Гронянка" КП "Святошинське лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,5 га;
- території Святошинського лісництва "Зозулин Яр" КП "Святошинське лісопаркове господарство", загальною площею 0,5 га;
- території Броварського лісництва "Броварська пуща" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,8 га;
- території Білодібровного лісництва "Сонячна" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,1 га.
Нагадаємо, у Києві з'явиться екопарк "Осокорки" у 300 гектарів з озером у центрі.
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