У Києві з’явиться шість нових пам’яток природи: адреси

Велику значущість цих територій становлять популяції рідкісних рослин, у тому числі ті, які занесені до Червоної книги.

У столиці з’явиться шість нових пам’яток природи.

Пам’ятки створюють аби зробити належні умови для збереження цінних історичних та екологічних екземплярів рослинного світу, які ростуть на цих територіях.

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Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

"Велику значущість цих територій становлять популяції рідкісних рослин, у тому числі, які занесені до Червоної книги України та охороняються згідно з Додатком 1 до Бернської конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Серед них – сон широколистий, сон чорніючий, лілія лісова та зозулині сльози серцелисті. Деякі з рослин мають лікарські властивості. Необхідно дбати про охорону природних об‘єктів та рідкісних видів рослин, оскільки вони також є важливим аспектом екосистеми міста", – повідомила депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Олеся Пинзеник.

Новий статус планують надати:

території Білодібровного лісництва "Чарівна" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,1 га;

території "Орхідейна", загальною площею 0,22 га, в межах захисної смуги озера Лебедине в шостому мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі;

території Святошинського лісництва "Гронянка" КП "Святошинське лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,5 га;

території Святошинського лісництва "Зозулин Яр" КП "Святошинське лісопаркове господарство", загальною площею 0,5 га;

території Броварського лісництва "Броварська пуща" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,8 га;

території Білодібровного лісництва "Сонячна" КП "Дарницьке лісопаркове господарство", орієнтовною площею 0,1 га.

Нагадаємо, у Києві з'явиться екопарк "Осокорки" у 300 гектарів з озером у центрі.

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