У Києві зʼявиться пересадковий квиток у громадському транспорті

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію, яка пропонує запровадити у столиці пересадковий квиток у громадському транспорті на 90 хвилин.

Про це йдеться на сайті Київської міської ради.

Автор петиції зазначив, що "Київпастранс" неспроможний забезпечити передбачуваність свого громадського транспорту, а це призводить до значного збільшення інтервалів руху. За словами автора, на деяких маршрутах інтервали становлять 50 хвилин.

Також читайте Чи зупинятимуть у Києві маршрутки з пасажирами під час повітряної тривоги: у поліції дали відповідь

Серед причин такого явища — недостатня кількість одиниць громадського транспорту на маршрутах, заборона руху під час повітряної тривоги та затори.

Водночас на певних ділянках київські маршрути громадського транспорту дублюють один одного. Це може допомогти людям швидше дістатися до місця призначення, якщо вони будуть пересідати на інший транспорт. Тому автор петиції запропонував впровадити пересадковий квиток вартістю 8 гривень, який дозволить змінювати автобус протягом 90 хвилин.

У відповідь на це Віталій Кличко зазначив, що підтримує цю петицію. Міський голова уже направив її для подальшої роботи заступнику голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, директору департаменту транспортної інфраструктури КМДА та постійній комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.

Нагадаємо, у Києві поменшає маршруток.

Читайте також: