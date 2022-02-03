У Києві з'явиться новий сквер біля озера: як виглядатиме (фото)

У Києві з'явиться новий сквер біля озера: як виглядатиме (фото)

Береги озера з'єднає міст.

У Дарницькому районі Києва біля озера Вулик з'явиться новий простір для відпочинку. Там облаштують сквер та розчистять водойму.

Про це повідомили на сайті КМДА.

Проєкт будівництва передбачає облаштування дитячого майданчика та майданчика для воркауту, висадження дерев та кущів, а також облаштування декоративного пішохідного містка, який з’єднає два береги озера. На території скверу з'являться доріжки, лави, урни та ліхтарі.

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Зона відпочинку буде розташована на вулиці Драгоманова. Її площа - 1,09 га.

Нагадаємо, що кияни намагаються підгодовувати птахів на водоймах. Орнітологи та ветеринари закликають у жодному разі не давати лебедям хліб.

Що і коли можна приносити та чому краще не підпускати близько дітей до цих пернатих - читайте у матеріалі.

КМДА

КМДА

КМДА

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