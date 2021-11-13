У Києві з’явиться новий центр вакцинації проти COVID-19: де і коли

У Києві з’явиться новий центр вакцинації проти COVID-19: де і коли

Щепитися можуть навіть діти.

У понеділок, 15 листопада, в Києві відчиниться новий центр вакцинації проти COVID-19, розташований у готелі "Національний", вул. Липська, 5.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Щепитися тут зможуть усі охочі віком від 18 років, а також діти від 12 років.

Декларація з сімейним лікарем для щеплення не обов’язкова. Треба взяти з собою паспорт та індивідуальний податковий номер.

Переглянути графік роботи центру, наявні вакцини та записатися на щеплення можна за посиланням.

Нагадаємо, від 1 листопада Київ за рівнем захворюваності входить до переліку "червоних" зон. Передбачається, що обмеження будуть діяти до стабілізації ситуації з коронавірусом, на що знадобиться щонайменше три тижні.

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