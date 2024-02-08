У Києві з’явилася вулиця Вахтанга Кікабідзе, проспект Повітряних Сил і сквер Ґолди Меїр

На мапі столиці з’явилися 10 нових назв.
У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів, назви яких пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим. Замість них на мапі столиці з’явились топоніми, що пов’язані саме з історією України.
Відповідне рішення ухвалила Київрада на засіданні у четвер, 8 лютого.
Солом’янський район:
- проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;
- вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.
Деснянський район:
- вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.
Святошинський район:
- вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;
- бібліотека імені Олександра Блока – бібліотека імені Гната Юри.
Подільський район:
- провулок Яблочкова – провулок Компанійський;
- безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.
Дарницький район:
- вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.
Печерський район:
- вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.
Шевченківський район:
- безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.
Нагадаємо, у Києві можуть з’явитися вулиці Руслани Писанки, Дениса Монастирського та Джона Толкіна.
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