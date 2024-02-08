У Києві з’явилася вулиця Вахтанга Кікабідзе, проспект Повітряних Сил і сквер Ґолди Меїр

У Києві перейменували ще 10 міських об’єктів, назви яких пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим. Замість них на мапі столиці з’явились топоніми, що пов’язані саме з історією України.

Відповідне рішення ухвалила Київрада на засіданні у четвер, 8 лютого.

Солом’янський район:

проспект Повітрофлотський – проспект Повітряних Сил;

вулиця Білгородська – вулиця Василя Овсієнка.

Деснянський район:

вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса.

Святошинський район:

вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе;

бібліотека імені Олександра Блока – бібліотека імені Гната Юри.

Подільський район:

провулок Яблочкова – провулок Компанійський;

безімянному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 присвоєно ім’я Ґолди Меїр.

Дарницький район:

вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих.

Печерський район:

вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд.

Шевченківський район:

безімянному скверу на вулиці Жилянській присвоєно ім’я Лідії Гончаренко.

Нагадаємо, у Києві можуть з’явитися вулиці Руслани Писанки, Дениса Монастирського та Джона Толкіна.

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