Офіційно будинок не введено в експлуатацію, тому електроенергію мешканці отримують за комерційним тарифом, а воду – зі свердловини.

У Києві з'явилася ще одна багатоповерхівка, яку мешканці змушені опалювати дровами.

Офіційно будинок не введено в експлуатацію, тому електроенергію мешканці отримують за комерційним тарифом, воду – зі свердловини. А стоки скидають у міську зливову каналізацію.

Про це повідомив киянин Володимир Гуцул у Facebook.

Йдеться про 30-поверхівку ЖК "Совські ставки", спадщина сумнозвісного забудовника Анатолія Войцеховського.

"Специфічною особливістю будинку є те, що він розташований поруч із Байковим кладовищем. З відповідними видами з вікон. А ще поруч - крематорій, який теж додає панорамного колориту. Та, схоже, такі пейзажі не лякали і не лякають тих, хто тут придбав квартири. Вони, як свідчить будинковий чат, усвідомлювали, що і де купують", - зазначив Гуцул.

Фото: Володимир Гуцул / facebook.com

Раніше повідомлялось, що мешканці столичної багатоповерхівки опалюють будинок дровами. У житловому комплексі "Кузьмінський-2" біля Сирецького парку почала працювати твердопаливна котельня.

Варто зазначити, що і ЖК "Совські ставки", і "Кузьмінський-2" пов’язують із забудовником-утікачем Анатолієм Войцеховським – засновником групи компаній "Укогруп". 14 незаконних об’єктів Войцеховського заарештували у лютому 2019 року.

Сам Войцеховський утік до Польщі, ЖК "Кузьмінський-2" не добудували. До будинку не підвели жодні комунікації: немає ні газу, ні централізованого водопостачання, ні каналізації. Тож жителі вимушені опалювати багатоповерхівку дровами, до того ж вони роблять це не перший рік.

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