У Києві з вікна лікарні випала 4-річна дитина – подробиці

У Києві 19 вересня близько 18:30 чотирирічна дитина отримала тяжкі травми внаслідок падіння з вікна на території дитячого медичного закладу.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, 4-річний хлопчик перебував на лікуванні у інфекційно-діагностичному відділенні на четвертому поверсі лікарні. Залишившись в палаті без нагляду батька, він сперся на москітну сітку та випав з вікна на парапет другого поверху.

Внаслідок падіння дитина отримала численні травми.

Наразі в рамках досудового розслідування встановлюються всі обставини події.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато розслідування за фактом травмування малолітньої дитини на території дитячої лікарні. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 137 КК України – неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Нагадаємо, у Києві сварка між батьком та сином закінчилась різаниною.

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