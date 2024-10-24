У Києві з вікна багатоповерхівки випала жінка – що відомо

У поліції Києва підтверджують, що надходив виклик про падіння з висоти.
У Печерському районі столиці з вікна 13-го поверху багатоповерхівки вистрибнула людина.
Відео з тілом людини на вулицями перед під'їздом одного з будинків з'явилося у Мережі.
У поліції Києва підтверджують ТСН.ua, що виклик про падіння з висоти надійшов з Печерського району столиці. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка має зясувати усі обставини трагедії
Попередньо загибла людина не чоловік, а жінка. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК.
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